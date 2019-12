5G-versie Van Samsung Galaxy Tab S6 Opgedoken

Eerder dit jaar is er zowel bij de Zuid-Koreaanse communicatie-instantie als bij de Bluetooth-certificering een tablet met modelnummer SM-T866N opgedoken. Het zou gaan om een 5G-uitvoering van de Samsung Galaxy Tab S6. Deze tablet is nu ook opgedoken op Samsung’s eigen website.

De kans dat Samsung een 5G-versie van de Galaxy Tab S6 vlaggenschip-tablet op de markt zal brengen lijkt nu vrijwel zeker. De tablet is namelijk op Samsung’s eigen website gespot. De bijbehorende afbeelding is identiek aan die van de reguliere Galaxy S6, wat doet vermoeden dat de ondersteuning voor 5G het enige verschil is.

Het is momenteel nog onduidelijk of Samsung de Galaxy Tab S6 5G ook buiten thuisland Zuid-Korea op de markt zal brengen, maar hier krijgen we tijdens de CES 2020-beurs waarschijnlijk meer over te horen.

via [hardware]