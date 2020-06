“Samsung Galaxy Tab S7+ Krijgt 10.000 mAh Accu”

Er zijn nieuwe details opgedoken over een aankomende tablet van Samsung. Het gaat om de Galaxy Tab S7+ die lijkt te beschikken over een accu met een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh. Het is één van de weinige tablets met zo’n grote accu.

Samsung komt dit jaar met een tweetal high-end tablets, namelijk de Samsung Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7+. Het gaat volgens eerdere geruchten om 11-inch en 12,4-inch tablets, waarvan eerder al renders uitlekten. Via verschillende keuringsinstanties is nu informatie uitgelekt over de accu van de Galaxy Tab S7+. Uit deze informatie blijkt dat de Tab S7+ een 10.000 mAh accu krijgt.

Er zijn ook al wat andere specificaties uitgelekt. Zo zou Samsung de Galaxy Tab S7-serie uitrusten met een Snapdragon 865-processor, 5G-ondersteuning, een 120Hz AMOLED-scherm en een dubbele rear-camera met led-flitser. De tablet komt met een S Pen die je aan de achterkant van de tablet kunt plaatsen. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab S7-serie wil introduceren.

via [AW]