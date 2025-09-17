Samsung Deelt Updateschema Voor Android 16 Met One UI 8

· 17 september 2025

One UI 8

Samsung heeft een updateschema gedeeld voor de uitrol van Android 16 met de One UI 8-schil. Samsung noemt specifieke data waarop de Zuid-Koreaanse fabrikant de Android 16-update uitrolt.

De Android 16-update rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy S25-serie. De update rolt namelijk vanaf morgen al uit naar deze vlaggenschip-smartphones. Het is belangrijk om te weten dat het updateschema is gedeeld door Samsung Brazilië en dat de uitrol per regio iets kan verschillen. Toch geeft het wel een goede indicatie over wanneer gebruikers van Samsung-smartphones de Android 16-update kunnen verwachten.

Android 16 met de One UI 8-schil brengt verschillende kleine wijzigingen met zich mee. Zo zijn er onder andere verbeteringen op het gebied van beveiliging aanwezig, kun je gebruikmaken van nieuwe AI-functies, zijn er meer mogelijkheden toegevoegd voor apparaten met een groot scherm en hebben Knox, Now Brief en Now Bar een uitbreiding gekregen. Het volledige updateschema kun je hieronder bekijken:

Galaxy S

ModelBeschikbaarheid
Galaxy S25, S25+, S25 Edge en S25 UltraVanaf 18 september
Galaxy S24, S24+, S24 FE en S24 UltraVanaf 25 september
Galaxy S23, S23+, S23 FE en S23 UltraVanaf 2 oktober
Galaxy S22, S22+ en S22 UltraVanaf 6 oktober
Galaxy S21 FEVanaf 16 oktober

Galaxy Z

ModelBeschikbaarheid
Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6Vanaf 25 september
Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5Vanaf 2 oktober
Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4Vanaf 6 oktober

Galaxy A

ModelBeschikbaarheid
Galaxy A56 5G en A36 5GVanaf 25 september
Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 en A17 5GVanaf 2 oktober
Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5GVanaf 6 oktober
Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G en A06Vanaf 16 oktober
Galaxy A33 5GVanaf 23 oktober

Galaxy Tab

ModelBeschikbaarheid
Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE en Tab S10 LiteVanaf 2 oktober
Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra en Tab S9 FEVanaf 6 oktober
Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 UltraVanaf 16 oktober

via [droidapp]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.