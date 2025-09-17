Samsung Deelt Updateschema Voor Android 16 Met One UI 8

Samsung heeft een updateschema gedeeld voor de uitrol van Android 16 met de One UI 8-schil. Samsung noemt specifieke data waarop de Zuid-Koreaanse fabrikant de Android 16-update uitrolt.

De Android 16-update rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy S25-serie. De update rolt namelijk vanaf morgen al uit naar deze vlaggenschip-smartphones. Het is belangrijk om te weten dat het updateschema is gedeeld door Samsung Brazilië en dat de uitrol per regio iets kan verschillen. Toch geeft het wel een goede indicatie over wanneer gebruikers van Samsung-smartphones de Android 16-update kunnen verwachten.

Android 16 met de One UI 8-schil brengt verschillende kleine wijzigingen met zich mee. Zo zijn er onder andere verbeteringen op het gebied van beveiliging aanwezig, kun je gebruikmaken van nieuwe AI-functies, zijn er meer mogelijkheden toegevoegd voor apparaten met een groot scherm en hebben Knox, Now Brief en Now Bar een uitbreiding gekregen. Het volledige updateschema kun je hieronder bekijken:

Galaxy S

Model Beschikbaarheid Galaxy S25, S25+, S25 Edge en S25 Ultra Vanaf 18 september Galaxy S24, S24+, S24 FE en S24 Ultra Vanaf 25 september Galaxy S23, S23+, S23 FE en S23 Ultra Vanaf 2 oktober Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Vanaf 6 oktober Galaxy S21 FE Vanaf 16 oktober

Galaxy Z

Model Beschikbaarheid Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 Vanaf 25 september Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 Vanaf 2 oktober Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Vanaf 6 oktober

Galaxy A

Model Beschikbaarheid Galaxy A56 5G en A36 5G Vanaf 25 september Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 en A17 5G Vanaf 2 oktober Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G Vanaf 6 oktober Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G en A06 Vanaf 16 oktober Galaxy A33 5G Vanaf 23 oktober

Galaxy Tab

Model Beschikbaarheid Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE en Tab S10 Lite Vanaf 2 oktober Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra en Tab S9 FE Vanaf 6 oktober Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra Vanaf 16 oktober

via [droidapp]