Samsung Galaxy Tab S6 Ontvangt Android 11-update

Samsung is de laatste tijd erg snel met de uitrol van nieuwe Android-updates en soms rollen updates zelfs eerder uit dan gecommuniceerd was. Dit is ook het geval bij de Galaxy Tab 6, die in Duitsland nu een Android 11-update ontvangt.

In het updateschema van Samsung staat dat de Galaxy Tab S6 in mei een update naar Android 11 krijgt. Samsung is er echter vroeg bij, want de update rolt nu al uit in Duitsland. Sammobile schrijft dat de update 2.2 GB groot is en ook gelijk de beveiligingspatch van maart 2020 installeert.

De Android 11-update komt samen met de One UI 3.1-schil. Hierin zitten een aantal nieuwe functies verwerkt, zoals een verbeterde Samsung Keyboard en Auto Switch. De update komt als eerste binnnen op de Galaxy Tab S6 LTE (SM-T865). We verwachten dat de wifi-versie snel zal volgen. We weten nog niet wanneer de update in de Benelux uitrolt, maar als er in Duitsland geen problemen opduiken zullen andere landen snel volgen.

via [AW]