50 Euro Cashback Op Motorola Moto G 5G

Motorola heeft tijdelijk een actie lopen waarbij consumenten 50 euro cashback ontvangen bij de aanschaf van de Motorola Moto G 5G. Dankzij deze aanbieding haal je voor minder dan 200 euro een 5G-smartphone in huis.

De Moto G 5G verscheen in december 2020 in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 249 euro. De smartphone beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 750G-processor met 5G-modem, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een fysieke Google Assistent-knop, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Inmiddels is de Moto G 5G in prijs verlaagd en kun je de smartphone bij Coolblue kopen voor 224 euro. Daarnaast krijg je 50 euro cashback als de de Moto G 5G voor 21 maart koopt. Nadat je de smartphone hebt ontvangen moet je een formulier invullen om de 50 euro op je rekening te ontvangen.

via [droidapp]