“Eerste Renders Van Samsung Galaxy A53 Gelekt”

Een betrouwbare bron heeft renders gedeeld waarop de Samsung Galaxy A53 te zien is. De opvolger van de razend populaire Galaxy A52, die sinds maart van dit jaar in Nederland verkrijgbaar is, krijgt een bekend design.

Sinds maart van dit jaar is de Galaxy A52 in Nederland verkrijgbaar en in augustus kwam Samsung met een iets verbeterde Galaxy A52s. Waarschijnlijk zal de Zuid-Koreaanse fabrikant in het eerste kwartaal van 2022 de Galaxy A53 introduceren. De eerste beelden van de Galaxy A53 zijn nu gedeeld door de website Digit.in, die de beelden heeft ontvangen van de bekende tech-lekker OnLeaks.

Het valt gelijk op dat de Samsung Galaxy A53 qua design vrijwel identiek is aan de Galaxy A52. De behuizing zou met een dikte van 8,14 millimeter wel iets dunner zijn dan de 8,4 millimeter behuizing van de Galaxy A52. Ook valt op dat Samsung de koptelefoonaansluiting lijkt te schrappen. De 3.5mm-jack is nog wel gewoon aanwezig op de Galaxy A52.







De Galaxy A53 heeft opnieuw een scherm die vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt en een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Onderaan vinden we een speaker en een USB-C aansluiting. De power- en volume-knoppen zitten aan de rechterkant en achterop vinden we een camera-module met vier lenzen en een flitser. Veel specificaties hebben we nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk beschikt de Galaxy A53 over een 120Hz scherm en een 64MP hoofdlens.

via [androidplanet]