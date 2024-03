Samsung Galaxy S24 Ontvangt April-update Met Camera-verbeteringen

De maand april moet nog beginnen, maar Samsung heeft de beveiligingsupdate van april 2024 nu al uitgerold naar de Galaxy S24-serie. De update werkt de beveiligingspatch bij naar de nieuwste versie en brengt ook een aantal verbeteringen voor de camera met zich mee.

Omdat zowel Google als Samsung nog geen details hebben vrijgegeven over de beveiligingspatch van april, is het nog onduidelijk welke kwetsbaarheden de nieuwe patch precies aanpakt. Wel weten we dat Samsung verbeteringen voor de camera’s heeft doorgevoerd, die de kleur en scherpte van foto’s bij weinig licht moet verbeteren. Dit geldt ook voor de Expert RAW modus. Ook moeten teksten bij een hoog zoomniveau nog scherper zijn en kun je de Instant Slow-motion functies nu gebruiken bij video’s met een lage resolutie van 480 x 480 pixels.

De update met firmwareversie S92*BXXU1AXCA is 600MB (S24 en S24+) of 900MB (S24 Ultra) groot en rolt in fasen uit. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]