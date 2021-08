Xiaomi Mi Mix 4 Gespot Op Promotieposter

Xiaomi zal morgen de Xiaomi Mi Mix 4 introduceren tijdens een presentatie in China. Een hoop details over de smartphone zijn de afgelopen dagen echter al uitgelekt. Vandaag is de smartphone gespot op een promotieposter.

Op de bovenstaande foto zien we zowel de voorkant als de achterkant van de Xiaomi Mi Mix 4. Achterop zit een grote vierkante camera-module. Deze module beschikt volgens de geruchten over een 50MP Samsung GN1s-hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 48MP telelens.

Voorop vinden we een 6,6-inch oled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een full hd+ resolutie. Het scherm lijkt de gehele voorkant te bedekken. Intern verwachten we een Snapdragon 888 Plus-processor en 12GB werkgeheugen.

via [hardware.info]