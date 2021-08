Bereid Je Voor Op De Lancering Van De Nieuwe Samsung-smartphones

Samsung is van plan om de komende maanden meerdere nieuwe smartphones op de markt te brengen. Zo krijgen we op 11 augustus de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 te zien en verwachten we volgende maand de introductie van de Galaxy A52s. De Galaxy A52s is de opvolger van de zeer populaire Galaxy A52 en veel mensen kijken daarom met smacht uit naar de lancering van deze mid-range smartphone. Om zo lang mogelijk van je nieuwe smartphone te kunnen genieten raden we aan om bij de aanschaf van je nieuwe Samsung-smartphone ook gelijk een hoesje te kopen.

De behuizing van smartphones worden uit verschillende materialen gemaakt. Het gaat voornamelijk uit drie materialen, namelijk plastic, aluminium en glas. Elk materiaal heeft zijn voordelen en nadelen. Zo zorgt een aluminium frame voor meer stevigheid, maar kan een deuk ontstaan wanneer je de smartphone laat vallen. Een glazen frame geeft een premium uitstraling, maar kan volledig barsten bij een val. Een plastic behuizing ziet en voelt goedkoper aan en is minder vaak waterdicht, maar na een val is de schade vaak minimaal.

Zoals je ziet is geen enkele smartphone perfect en kan bijna elk toestel wel wat extra bescherming gebruiken. Aangezien veel consumenten de komende tijd een Samsung-smartphone zullen aanschaffen zullen er weer veel nieuwe Samsung cases verkrijgbaar zijn. Vooral voor de aankomende Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3 zijn hoesjes belangrijk. Vouwbare smartphones zijn vanwege het zachtere scherm en de bewegende onderdelen namelijk extra kwetsbaar.

Hoesjes zijn er in alle vormen en maten en ook de keuze uit materialen is groot. Denk aan simpele siliconen hoesjes, stevige lederen hoesjes, portemonnee hoesjes met extra ruimte voor je pasjes en hoesjes die zowel de voorkant als achterkant van smartphones beschermen. Welke stappen nemen jullie bij de aanschaf van een nieuwe smartphone? Kopen jullie een hoesje of sluit je een extra verzekering af? Of vertrouw je er gewoon op dat je de smartphone niet laat vallen? Laat het ons weten.