OnePlus 12R Heeft Langzamere Opslag Dan Eerder Vermeld

OnePlus gaf bij de lancering van de OnePlus 12R aan dat de smartphone gebruikmaakt van UFS 4.0-opslag. Dit blijkt nu echter niet het geval te zijn. De smartphone maakt namelijk gebruik van UFS 3.1-opslag, dat trager is dan de geclaimde UFS 4.0-opslag.

OnePlus gaf bij de introductie van de OnePlus 12R aan dat de smartphone gebruikmaakt van de Trinity Engine om de opslag en geheugenoverdracht softwarematig te optimaliseren. Hierbij vermeldde de fabrikant dat de 256GB-versie UFS 4.0-opslag zou bieden. OnePlus heeft nu echter laten weten dat dit een fout is en dat de smartphone gebruikmaakt van UFS 3.1-opslag. UFS 4.0 is twee keer zo snel als UFS 3.1 en is ook efficiënter.

Ondanks dat de OnePlus 12R net als de OnePlus 11 gebruikmaakt van UFS 3.1-opslag, moeten applicaties dankzij de aanwezigheid van Trinity Engine alsnog sneller laden. De reguliere OnePlus 12 maakt wel gebruik van UFS 4.0-opslag en is daardoor nog sneller.

via [tweakers]