Renders Van Samsung Galaxy Tab A8 2021 Gelekt

Op het internet zijn de eerste beelden van de Samsung Galaxy Tab A8 2021 verschenen. De Galaxy Tab A8 2021 is een mid-range tablet met een 10,4-inch scherm. De officiële introductie zal mogelijk al over een paar weken plaatsvinden.

Samsung heeft dit jaar geen nieuwe high-end tablet uitgebracht, maar mogelijk krijgen we binnenkort wel een nieuwe mid-range tablet te zien. Via tech-lekker OnLeaks is namelijk nieuwe informatie naar buiten gebracht over de Samsung Galaxy Tab A8 2021. De bron heeft beelden gedeeld van een tablet met dikke schermranden en vrij strakke hoeken. De tablet zou een 10,4-inch scherm hebben met een Full HD-resolutie. De behuizing meet 246,7 x 161,8 x 8,7 mm.









Aan de zijkant van de tablet, naast de volume-knoppen, vinden we een vingerafdrukscanner. Ook heeft de tablet ruimte voor een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De rear-camera heeft een enkele lens en de tablet zou zijn uitgerust met maar liefst vier speakers. De Samsung Galaxy Tab A8 komt op de markt als WiFi-model en als LTE-model. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar naar verwachting zal Samsung de Galaxy Tab A8 ergens in de komende weken officieel introduceren.

via [AW]