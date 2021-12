Specificaties OnePlus Nord 2 CE Uitgelekt

OnePlus is van plan om volgend jaar weer een nieuwe voordelige smartphone op de markt te brengen. Het gaat om de OnePlus Nord 2 CE, de opvolger van de OnePlus Nord CE, waarvan nu de eerste specificaties zijn uitgelekt.

Volgens de geruchten krijgt de aankomende OnePlus Nord 2 CE onder andere een MediaTek Dimensity 900-processor. Deze processor is qua prestaties te vergelijken met de Snapdragon 750G-processor van Qualcomm. Voorop vinden we een 6,4-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en intern beschikt de smartphone over 6GB tot 12GB werkgeheugen, 128GB tot 256GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en dezelfde camera’s als de huidige Nord CE. De OnePlus Nord CE beschikt over een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Als laatste heeft de OnePlus Nord 2 CE nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De geruchten spreken over een prijskaartje van tussen de 280 en 330 euro. De huidige OnePlus Nord CE kreeg een adviesprijs mee van 299 euro, dus de kans is groot dat de Nord 2 CE dezelfde adviesprijs meekrijgt. De officiële introductie van de OnePlus Nord 2 CE zal waarschijnlijk ergens eind januari of halverwege februari plaatsvinden.

