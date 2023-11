Google Lost Ongewenste Roze Letters Op Pixel 8 Pro Op

Na de lancering van de Google Pixel 8 Pro doken al snel klachten op van gebruikers die ongewenst roze teksten te zien kregen op het Always-On scherm. Gelukkig is dit probleem nu eenvoudig op te lossen via een software-update.

Sommige gebruikers van de Google Pixel 8 Pro klagen over een probleem met het Always-On scherm, die in sommige gevallen teksten in roze- en geel-achtige kleuren weergeeft, in plaats van in het wit. In de meeste gevallen heeft de tekst slechts op een deel van het scherm een andere kleur. Het gaat voornamelijk om de zijkanten en de bovenkant van het scherm.

Bij het opduiken van de klachten was nog niet duidelijk of het om een hardware-probleem of een simpele software-fout ging. Gelukkig blijkt nu dat het om een probleem in de software gaat, want Google schrijft op Issue Tracker dat ze een oplossing hebben en dat deze fix in een toekomstige Android-update zal worden uitgebracht. Wanneer deze update zal worden uitgerold is nog onduidelijk.

via [AW]