Samsung Galaxy Tab A11 (Plus) Uitgelekt

Samsung zal binnenkort twee nieuwe voordelige tablets op de markt brengen. Details over de Samsung Galaxy Tab A11 en A11 Plus zijn echter al opgedoken op het internet. Volgens de geruchten krijgen de tablets slechts een kleine upgrade ten opzichte van hun voorgangers.

Eerder bracht Samsung al de high-end Galaxy Tab S11-serie op de markt, maar voor mensen met een kleiner budget werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant aan de Galaxy Tab A11 en Galaxy Tab A11 Plus. De tablets zullen waarschijnlijk over een aantal weken worden aangekondigd en volgen de Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus van twee jaar geleden op.

Volgens de bron WinFuture hoeven we echter geen grote upgrade te verwachten. De Galaxy Tab A11 zou namelijk opnieuw gebruikmaken van de MediaTek Helio G99-chipset. Deze inmiddels oude chipset is ook aanwezig in de Tab A9. Ook zou Samsung de tablets uitrusten met slechts 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart en consumenten kunnen kiezen tussen een WiFi-only en 4G-model.

De reguliere Galaxy Tab A11 krijgt een 8,7-inch LCD-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Dit is iets sneller dan de 60Hz verversingssnelheid van de Tab A9. De accu heeft opnieuw een capaciteit van 5100 mAh en kan met 15W laden. Achterop vinden we een 8MP hoofdcamera en voorop een 5MP selfie-camera. De tablet is 8mm dik, weegt 335 gram en krijgt een vanafprijs mee van 199,99 euro.

Details over de Samsung Galaxy Tab A11 Plus zijn wat schaarser, maar we verwachten een 11-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en mogelijk een wat krachtigere MediaTek Dimensity 7300-chipset. Dankzij de nieuwe chipset zou de tablet enkele tientallen procenten krachtiger zijn dan de Tab A9 Plus. De tablet krijgt 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

via [androidplanet]