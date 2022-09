Xiaomi Introduceert Op 4 Oktober De Xiaomi 12T-serie Voor Europa

Xiaomi heeft op 4 oktober een evenement ingepland voor de introductie van de Xiaomi 12T-serie. De presentatie zal plaatsvinden in de Duitse stad München en de smartphones worden aangekondigd voor de Europese markt.

Geruchten over de Xiaomi 12T en de 12T Pro gaan al een tijdje rond, inclusief beelden en specificaties. Nu heeft Xiaomi echter zelf een teaser gedeeld. De teaser maakt duidelijk dat dinsdag 4 oktober een presentatie zal plaatsvinden in München. Aangezien het om een Europese introductie gaat kunnen we verwachten dat de smartphones ook in Nederland op de markt verschijnen.

Op de teaser zien we de tekst “Make Moments Mega“. Dit is vermoedelijk een verwijzing naar de aanwezige 200MP hoofdlens op de Xiaomi 12T Pro. Het gaat om de 200MP sensor van Samsung die ook in de Motorola Edge 30 Ultra te vinden is. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties van de Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro op een rijtje.

via [droidapp]