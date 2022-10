Renders Van Samsung Galaxy S23 Tonen Nieuw Design Zonder Camera-eiland

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld van de aankomende Galaxy S23 en S23+ smartphones. De renders tonen dat Samsung de camera-module aan de achterkant heeft weggelaten en in plaats daarvan heeft gekozen voor drie individuele camera’s.

OnLeaks is een bekende bron die regelmatig renders van nieuwe smartphones deelt, voordat de fabrikant de smartphone officieel heeft aangekondigd. Dit keer krijgen we de Galaxy S23 en S23+ te zien. De smartphones krijgen volgens de bron opnieuw drie camera’s aan de achterkant, maar dit keer heeft Samsung deze camera’s niet verwerkt in een verhoogde module. Net als bij de Galaxy S22 Ultra heeft Samsung nu gekozen voor losse camera’s.

De bron schrijft verder dat de Galaxy S23 beschikt over een 6,1-inch scherm en de Galaxy S23+ over een 6,6-inch scherm. De behuizing van beide smartphones is iets groter dan die van hun voorgangers. De overige elementen, zoals de USB-C-poort, de ronde uitsparing in het scherm, de speakers en de volume- en aan-uitknoppen, zitten allemaal op dezelfde plek. Details over de interne specificaties ontbreken nog.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S23-serie in januari of februari introduceren.

