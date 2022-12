Foto’s: “Dit Is De Google Pixel Tablet”

Op het internet zijn foto’s opgedoken die volgens de bron een prototype van de Google Pixel Tablet laten zien. Google zal de Pixel Tablet pas volgend jaar officieel introduceren.

De onderstaande foto’s zijn gespot op Facebook Marketplace. De foto’s tonen een vermoedelijke prototype van de Google Pixel Tablet die is geplaatst in een dock. Deze dock kan de tablet opladen en heeft ingebouwde speakers. Deze speakers moeten beter geluid leveren dan de speakers in de tablet. We zien de witte uitvoering van de dock en de zwarte uitvoering van de Pixel Tablet. Het valt op dat de tablet nog erg dikke schermranden heeft. De instellingen laten verder zien dat deze uitvoering van de tablet 256GB opslagruimte heeft. Het is nog onduidelijk of er ook een uitvoering met 128GB of 512GB opslagruimte op de markt verschijnt.

Google toonde de Pixel Tablet eerder dit jaar al kort, maar veel details heeft Google nog niet gegeven. Wel weten we dat de Pixel Tablet een Tensor G2-chip krijgt. Deze chip is ook aanwezig in de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. De tablet draait uiteraard op een kale versie van Android 13.

via [androidplanet]