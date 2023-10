Lenovo Toont Prototype Van Motorola-smartphone Die Je Om Je Pols Kunt Buigen

Lenovo heeft op het Lenovo Tech World-evenement een prototype getoond van een vouwbare Motorola-smartphone die je om je pols kunt buigen. Het is onduidelijk of Lenovo van plan is om een dergelijk toestel op de markt te brengen.

Motorola laat weten dat het prototype beschikt over een 6,9-inch OLED-scherm en aan de achterkant van de behuizing is voorzien van een zachte stof. Het is onduidelijk hoe Motorola componenten als de accu en het pcb vouwbaar heeft gemaakt.

Het prototype in de onderstaande video is een vernieuwde versie van een prototype die de fabrikant zeven jaar geleden al liet zien. Verdere informatie heeft Lenovo overigens niet gegeven. We weten daardoor niet over welke specificaties de smartphone beschikt en of het Motorola-concept op de markt verschijnt.

via [tweakers]