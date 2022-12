Review Oppo Band 2: Voordelige Fitnesstracker Met Mooi Groot Scherm

Oppo heeft dit jaar de opvolger van zijn Oppo Band, die wij vorig jaar uitgebreid hebben getest, uitgebracht. De Oppo Band 2 heeft een totale make-over gekregen en lijkt dankzij het veel grotere scherm nu meer op een smartwatch dan op een fitnesstracker. In dit artikel bespreken wij welke verbeteringen de Oppo Band 2 met zich meebrengt en of je de fitnesstracker wel of niet moet kopen.

Inhoud

De Oppo Band 2 is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, namelijk zwart en lichtblauw. Op de redactie hebben wij de zwarte uitvoering ontvangen. In de verpakking vinden we naast de fitnesstracker een magnetische oplaadkabel, een “quick guide” en een “safety guide”.

Ontwerp

Zoals we al aangaven heeft de Oppo Band 2 een grote make-over gekregen. Waar de originele Oppo Band door zijn minimalistisch ontwerp bijna niet opvalt, springt de Oppo Band 2 door zijn veel grotere scherm veel meer in het oog. Het scherm van de Oppo Band 2 is nu 1,57-inch groot, wat resulteert in een 74% groter schermoppervlak ten opzichte van het 1,1-inch scherm op de originele Oppo Band. Ook heeft het nieuwe scherm een hogere resolutie gekregen met een pixeldichtheid van 302 PPI. Het scherm heeft een helderheid van 500 nits, wat moet zorgen voor een betere leesbaarheid in direct zonlicht. 500 nits is lang niet zo fel als de helderheid van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 5 of de Apple Watch 8, die een helderheid hebben van 1000 nits, maar voor een fitnesstracker is 500 nits aan de hoge kant.

De behuizing van de Oppo Band 2 heeft afgeronde randen en een 5ATM-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de fitnesstracker waterdicht is tot een diepte van 50 meter. Hierdoor kun je de Oppo Band 2 dus gewoon omhouden tijdens het zwemmen, douchen en het doen van de was. Oppo levert de Oppo Band 2 met een siliconen polsband. Deze polsband voelt zacht aan en heeft 17 gaatjes, wat de fitnesstracker geschikt maakt voor mensen met kleine en een grote polsen. De fitnesstracker weegt slechts 33 gram, waardoor je al snel vergeet dat je de Oppo Band 2 draagt. Ook ’s nachts wanneer je naar bed gaat merk je weinig van de Oppo Band 2 om je pols. De slaapmonitoring zorgt er namelijk voor dat het scherm niet ongewenst aangaat en ongewenst de slaapkamer oplicht.

Functies

Wanneer je de Oppo Band 2 voor het eerst opstart moet je de fitnesstracker “pairen” met een smartphone. Dit doe je via Bluetooth en de HeyTap Health-app op je smartphone. Na het maken van een verbinding begint de Oppo Band 2 watch direct met het registreren van al jouw activiteiten zolang je de Band 2 draagt.

De fitnesstracker is uitgerust met allerlei sensoren die gegevens zoals je stappen, hartslag, gelopen afstanden, workouts en afgelegde routes kunnen registreren. Ook kan de Oppo Band 2 je slaappatroon in de gaten houden en het zuurstofgehalte in je bloed meten. Al deze gegevens worden opgeslagen in de HeyTap Health-app op je smartphone, die je vervolgens een overzicht geeft van alle statistieken. Deze statistieken worden overzichtelijk weergegeven en zijn daardoor duidelijk leesbaar. Het resultaat van de metingen komt overeen met die van andere populaire fitnesstrackers.

Interface

Je hoeft echter niet altijd de HeyTap Health-app op je smartphone te openen om de statistieken van je activiteiten te bekijken. De Oppo Band 2 heeft namelijk een heel mooi groot scherm waarop je de statistieken van je activiteiten, slaap en hartslag direct kunt opvragen. Dit overzicht kun je openen met een veeg van rechts. Heel handig als je op willekeurige momenten even snel wilt controleren hoe actief je op die dag bent geweest.

Met een veeg van links open je het menu met daarin alle apps. Vanaf dit menu kun je bijvoorbeeld een workout starten, een hartslagcontrole uitvoeren, de weersvoorspellingen bekijken, een alarm instellen en nog veel meer. Wel is het aanbod van applicaties beperkter dan op de meeste reguliere smartwatches. Een fitnesstracker draait namelijk niet op Wear OS, waardoor je geen applicaties uit de Google Play Store kunt downloaden.

Met een veeg van boven open je het instellingen menu. Hier vind je zaken zoals het accupercentage, de helderheid van het scherm en de ‘Tap to Wake’ settings. Als laatste kun je met een veeg van onder naar boven je notificaties lezen. Hier staan bijvoorbeeld je WhatsApp-berichten of gemiste oproepen.

De watchface van de Oppo Band 2 kun je wijzigen door de watchface een paar seconden ingedrukt te houden. Via de smartphone-app kun je tal van watches downloaden en installeren. Het installeren van een nieuwe watchface is heel eenvoudig. Tijdens onze testperiode reageerde zowel de watchfaces als de rest van de interface snel en soepel op aanrakingen.

Accuduur

De Oppo Band 2 heeft een groot scherm, maar dit lijkt geen grote gevolgen te hebben op de accuduur van de fitnesstracker. Tijdens onze testperiode ging de Oppo Band 2 namelijk zo’n 10 dagen mee op één acculading. Ga je een paar dagen weg, dan kun je de oplader van de Oppo Band 2 dus gewoon thuis laten.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De Oppo Band 2 doet alles wat we van een smartwatch mogen verwachten. Als we dan ook nog eens bedenken dat de Oppo Band 2 een adviesprijs meekrijgt van slechts 79 euro dan kunnen we concluderen dat de wearable-markt de afgelopen jaren een enorme vooruitgang heeft geboekt.

Het gat tussen een fitnesstracker en een smartwatch lijkt steeds kleiner te worden. Wij vragen ons dan ook af welke verbeteringen Oppo nog kan doorvoeren, zonder de Oppo Band fitnesstracker te veranderen in een volwaardige smartwatch. Hieronder hebben we alle pluspunten nog even op een rijtje gezet.

Voordelen

– Mooi groot duidelijk scherm.

– Goede draagbaarheid, ook ’s nachts. Scherm is dan uit te zetten (gaat ook automatisch wanneer ingesteld voor slaapmonitoring).

– Vele opties voor Health en Fitness.

– Erg lang gebruik zonder te laden; 10 dagen.

– Polsband goed instelbaar door de vele gaatjes.

– Waterbestendig.

– Veel wijzerplaten om uit te kiezen.

– Berichtgeving van apps (mail, whatsapp etc.) mogelijk.

Nadelen

– Geen WearOS

De Oppo Band 2 krijgt een adviesprijs mee van 79 euro en is op de website van Oppo Nederland te bestellen in de kleuren Midnight Black en Baby Blue.