Xiaomi Geeft Eerste Details Over De Xiaomi 14 Pro

Xiaomi heeft de Xiaomi 13 Ultra nog maar net aangekondigd, maar we hebben nu al de eerste informatie over de Xiaomi 14 Pro ontvangen. Zo heeft Xiaomi het ontwerp van de Xiaomi 14 Pro al afgerond en lijkt dit ontwerp grotendeels te zijn geïnspireerd door het design van de Xiaomi Mi 11 Ultra.

De introductie van de Xiaomi 14 Pro laat nog lang op zich wachten, maar opmerkelijk genoeg is de eerste informatie over de smartphone al opgedoken. Het gaat niet om een gerucht, maar om een opmerking van design-directeur Wei Xu. Xu heeft tegenover ITHome namelijk laten weten dat het ontwerp van de 14 Pro al af is en dat het ontwerp ‘indrukwekkender’ is dan dat van de Mi 11 Ultra. Ook heeft de smartphone, net als de Xiaomi 12 Pro, een achterkant van keramiek.

De achterkant van de Xiaomi 14 Pro lijkt een tweede scherm te krijgen. Hierop worden verschillende meldingen weergegeven, zoals bijvoorbeeld de weersverwachting, inkomende notificaties of een kleine muziekspeler. Andere details zoals de specificaties of adviesprijs hebben we nog niet. De officiële introductie van de Xiaomi 14 Pro en de reguliere Xiaomi 14 zal waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

via [AW]