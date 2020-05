Nokia 1 Plus Ontvangt Android 10 Go Update

HMD Global heeft de budget-smartphone Nokia 1 Plus voorzien van een Android 10 Go-update. De Nokia 1 Plus verscheen in 2019 op de markt voor 99 euro en is inmiddels verkrijgbaar voor 79,99 euro.

De Nokia 1 Plus is een goedkope smartphone met minimale specificaties. Daarom draait de Nokia 1 Plus op Android Go, een minder zware versie van het besturingssysteem. De smartphone beschikt over een 5,45-inch scherm met een resolutie van 960 bij 480 pixels, een MediaTek quad-core processor, 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8 megapixel camera aan de achterkant, een 5 megapixel camera aan de voorkant, een 2500mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor dual-SIM.

De Android 10 Go-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, maar moet vooral voor een aangenamer gebruikerservaring zorgen doordat het systeem nu sneller zou draaien. De update rolt in fasen uit, dus het kan even duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [AW]