Budget-tablet Xiaomi Redmi Pad SE Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist een nieuwe budget tablet aangekondigd. De Xiaomi Redmi Pad SE is een 11-inch tablet die in Nederland en België deze maand op de markt verschijnt voor slechts 199 euro.

Xiaomi heeft deze week niet alleen een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd, maar ook een nieuwe tablet. De Xiaomi Redmi Pad SE ligt vanaf 22 augustus in de winkel in de kleuren paars, grafiet grijs en mintgroen. De tablet beschikt over een 11-inch FHD+-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een helderheid van 400 nits. Het scherm heeft een screen-to-body-ratio van 84,4 procent.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 680-processor, een 5MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en een 8000 mAh accu die je met een snelheid van 10W kunt opladen via USB C. Ook heeft de tablet een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De tablet draait op Android 13 met de MIUI Pad 14-schil.

De Xiaomi Redmi Pad SE met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte is vanaf 22 augustus in Nederland via mi.com/nl verkrijgbaar voor 199 euro. In België is de tablet verkrijgbaar vanaf 25 augustus.