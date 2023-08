Xiaomi Introduceert Smart Band 8 Pro Fitnesstracker

Nadat Xiaomi eerder al de reguliere Smart Band 8 introduceerde, heeft de fabrikant nu ook de Smart Band 8 Pro aangekondigd. Het Pro-model heeft onder andere een groter scherm en een grotere accu, waardoor de Smart Band 8 Pro meer wegheeft van een smartwatch dan een fitnesstracker.

De Xiaomi Smart Band 8 Pro beschikt over een 1,74-inch OLED-scherm met een hogere resolutie dan het scherm van de Band 8. Dit grotere scherm is eenvoudiger te bedienen en maakt het mogelijk om meer informatie tegelijkertijd te tonen. Denk hierbij aan uitgebreide widgets en watchfaces. De fitnesstracker kan 150 sporten detecteren en dankzij de ingebouwde GPS kun je je telefoon thuislaten wanneer je een rondje door de buurt gaat rennen. Verschillende sensoren, zoals een hartslagmeter en een zuurstofmeter houden je gezondheid in de gaten. Daarnaast heeft het apparaatje een NFC-chip, zodat je draadloos kunt betalen met de Smart Band 8 Pro.

De 289 mAh accu moet tot zo’n twee weken meegaan op een volle accu. Je kunt rekenen op een accuduur van ongeveer 6 dagen als je het always-on-display inschakelt. De behuizing van de Xiaomi Smart Band 8 Pro heeft een metalen frame en is stof- en waterdicht. In China kost de Xiaomi Smart Band 8 Pro omgerekend zo’n 50 euro. Voor de uitvoering met een lederen bandje betaal je ongeveer 70 euro. Naar verwachting verschijnt de Smart Band 8 Pro over enkele maanden ook in Europa op de markt.

via [androidplanet]