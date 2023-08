Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt Augustus-update

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20 FE kunnen een nieuwe update downloaden. De nieuwe update werkt de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2023, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is.

De Samsung Galaxy S20 FE is een van de eerste smartphones die de beveiligingsupdate van augustus ontvangt. De Galaxy S22-serie is de enige andere smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant die deze update al heeft ontvangen. Samsung combineert de augustus-update voor de Galaxy S20 FE met verschillende bugfixes en optimalisaties.

De beveiligingsupdate is 226MB groot en fixt pakt enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]