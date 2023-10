Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) Officieel Aangekondigd

Samsung heeft alweer een serie nieuwe tablets aangekondigd. Dit keer maken we kennis met de Galaxy Tab A9 en de Galaxy Tab A9 Plus. Het gaat om twee budgets toestellen in verschillende maten die eerst in India op de markt verschijnen. We verwachten later ook een Nederlandse lancering.

Nadat we eerder deze maand de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus te zien kregen heeft Samsung nu nog voordeligere tablets op de markt gebracht. De tablets beschikken over matige specificaties en een LCD-scherm. De reguliere Galaxy Tab A9 heeft een 8,7-inch 60Hz-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels en de Galaxy Tab A9 Plus heeft een 11-inch 90Hz scherm met een resolutie van 1900 bij 1200 pixels.

De Samsung Galaxy Tab A9 beschikt verder over een MediaTek Helio G99-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 8MP rear-camera en een 2MP selfie-camera.

De Galaxy Tab A9 Plus heeft een iets snellere Snapdragon 695-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een grotere 7020 mAh accu en een 5MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy Tab A9 krijgt in India een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 156 dollar. Er komt ook een uitvoering met SIM-slot voor omgerekend 168 dollar. De Galaxy Tab A9 Plus kost 252 dollar. Informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

