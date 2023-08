Opvouwbare Xiaomi Mix Fold 3 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week zijn nieuwste opvouwbare smartphone gepresenteerd voor de Chinese markt. De Xiaomi Mix Fold 3 is een high-end smartphone met een dunne behuizing, een 8,03-inch scherm en zes camera’s.

Xiaomi heeft de derde uitvoering van de Mix Fold aangekondigd. De Xiaomi Mix Fold 3 beschikt over een 8,03-inch vouwbaar OLED LTPO-paneel met een resolutie van 2160 bij 1916 pixels, een piekhelderheid van 2600 nits en een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. Het AMOLED-scherm aan de buitenkant is 6,56-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB tot 16GB werkgeheugen, 256GB tot 1TB opslagruimte en een 4800mAh accu met ondersteuning voor 67W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De Xiaomi Mix Fold 3 heeft zes camera’s, bestaande uit een 20MP camera in beide schermen en een vierdubbele camera aan de achterkant. Deze rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 10MP groothoeklens, een 10MP telelens en een 20MP periscooplens. Je kunt tot 5x optisch inzoomen.

De behuizing van de Xiaomi Mix Fold 3 is opengevouwen slechts 5,3mm dik en dichtgeklapt slechts 10,9 mm dik. Dit is 2,5mm dunner dan de Samsung Galaxy Z Fold 5, die dichtgeklapt 13,4mm dik is. Volgens Xiaomi kun je de smartphone maar liefst 500.000 keer openen voordat de scharnier kuren begint te vertonen.

De Xiaomi Mix Fold 3 is op dit moment alleen voor de Chinese markt aangekondigd, waar de smartphone omgerekend voor zo’n 1140 euro verkrijgbaar is. De uitvoering met 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte kost zo’n 1400 euro. Informatie over een wereldwijde of Europese release hebben we nog niet.