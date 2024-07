OnePlus Pad 2 Officieel Aangekondigd

De OnePlus Nord 4 is niet het enige apparaat dat OnePlus deze week heeft geïntroduceerd. Zo kregen wij ook de OnePlus Pad 2 te zien. De OnePlus Pad 2 is een krachtige tablet met een 12,1-inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een prijskaartje van 549 euro.

De OnePlus Pad 2 beschikt over een 12,1-inch LCD-scherm met een 144hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 900 nits, een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 9510 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Achterop vinden we een 13MP camera en voorop een 8MP camera. Ook heeft de tablet rondom zes stereo speakers.

De tablet is vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 549 euro. Je kunt ook een nieuwe stylus of een nieuw toetsenbord met groter trackingpad kopen voor 99 euro en 149 euro. Daarnaast heeft OnePlus een officiële hoes uitgebracht voor 59 euro. Mensen die voor 1 augustus een bestelling plaatsen krijgen 50 euro korting, een gratis 80W snellader én een toetsenbord, stylus of hoesje cadeau.