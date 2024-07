Introductie Xiaomi Mix Fold 4 En Mix Flip Op 19 Juli

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 19 juli de Xiaomi Fold 4 en de Xiaomi Mix Flip zal introduceren. Daarnaast zal de fabrikant ook de Smart Band 9 en de Redmi K70 Ultra presenteren. Het gaat om een introductie voor de Chinese markt.

De introductie van de vier nieuwe producten zal om 7PM Chinese tijd plaatsvinden. Xiaomi heeft vlak voor de officiële introductie alvast laten weten dat de Xiaomi Mix Fold 4 slechts 9.47mm dik is en 226 gram weegt. Ook heeft de smartphone een vierdubbele camera-setup van Leica, inclusief een periscopische zoomlens met 5x optische zoom. Daarnaast weten we dat de vouwbare smartphone een IPX8-rating krijgt en dat je met 50W draadloos kunt snelladen.

Na de officiële introductie zullen wij alle informatie over de Xiaomi Mix Fold 4 en de Xiaomi Mix Flip met jullie delen. Details over een internationale lancering hebben we nog niet.

via [gsmarena]