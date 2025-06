Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020) en Tab A7 Lite Ontvangen Geen Updates Meer

Samsung heeft twee tablets van zijn officiële updatelijst gehaald, wat wil zeggen dat deze tablets geen software-updates meer ontvangen. Het gaat om de voordelige Galaxy Tab S6 Lite (2020) en Galaxy Tab A7 Lite.

De Samsung Galaxy Tab A7 Lite, die in 2021 op de markt verscheen, heeft meer dan vier jaar updates ontvangen. De tablet verscheen op de markt met Android 11 en draait inmiddels op Android 14. De beloofde updateperiode is nu echter voorbij, waardoor Samsung de Galaxy Tab A7 Lite van de officiële updatelijst heeft gehaald. Je kunt de tablet voorlopig nog wel gewoon blijven gebruiken, want onlangs heeft Samsung de beveiligingspatch van mei 2025 nog uitgerold. De beveiliging op de tablet is dus nog gewoon up-to-date, maar deze zal in de verloop van tijd wel steeds verder achterlopen op nieuwere tablets van Samsung.

Ook de Samsung Galaxy Tab S6 Lite uit 2020 ontvangt geen updates meer. De laatste beveiligingspatch die de Galaxy Tab S6 Lite (2020) heeft ontvangen is de patch van april 2025. Ook draait de Tab S6 Lite (2020) nog op Android 13. Wil je nieuwe Android-functies en meer beveiligingsupdates, dan is het misschien tijd om te upgraden naar de Galaxy Tab S6 Lite (2024).

via [galaxyclub]