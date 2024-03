“Details Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Gelekt”

Samsung bracht in 2020 en 2022 al een Galaxy Tab S6 Lite op de markt en volgens de geruchten werkt de fabrikant nu aan de Galaxy Tab S6 Lite (2024). De vermoedelijke specificaties en adviesprijs van de tablet zijn nu uitgelekt.

Als we de geruchten mogen geloven krijgt de Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) een hogere adviesprijs dan zijn voorganger, maar krijgen de specificaties slechts een minimale upgrade. Het instapmodel met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 429 euro. Dat is 80 euro meer dan het instapmodel van de 2022-versie, die een adviesprijs meekreeg van 349 euro. Voor 60 euro meer krijg je 128GB opslagruimte en voor de uitvoering met SIM-kaart ondersteuning betaal je 459 euro (64GB) of 519 euro (128GB).

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Tab S6 Lite (2024) opnieuw een 10,4-inch LCD-scherm met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels, maar mogelijk met een iets hogere verversingssnelheid dan de 60Hz van zijn voorganger. Daarnaast krijgt de tablet een krachtigere Exynos 1280-processor, maar een hele grote upgrade ten opzichte van de Snapdragon 720G-chipset is het niet. De tablet verschijnt op de markt in de kleuren paars, grijs en groen.

We vragen ons af of er veel interesse zal zijn voor de Galaxy Tab S6 Lite (2024), want in deze prijscategorie kun je ook kiezen voor de grotere Galaxy Tab S9 FE. Daarnaast haal je de Galaxy Tab A9 Plus momenteel al in huis voor iets meer dan 200 euro. Deze tablet is niet veel trager.

via [androidplanet]