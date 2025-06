Samsung Galaxy A56, A36 en A26 Ontvangen Juni-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de juni-update. De nieuwste beveiligingsupdate rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy A56, A36 en A26.

Vorige week introduceerde Google de beveiligingspatch van juni 2025 en nu rolt deze patch geleidelijk uit naar smartphones van andere merken. Het valt op dat Samsung de juni-update niet als eerste uitrolt naar de Galaxy S-serie, maar naar de Galaxy A-serie. Gebruikers melden namelijk dat de update nu binnenkomt op de Galaxy A56, de Galaxy A36 en de Galaxy A26. Na de installatie van deze update is de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

