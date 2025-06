Samsung-smartphone Met Dubbel Vouwbaar Scherm Opgedoken

Er is een vouwbare Samsung-smartphone met twee scharnieren opgedoken bij de Chinese keuringsinstantie 3C. Dankzij de database van de keuringsinstantie kunnen wij nu al enkele details over de dubbel vouwbare smartphone met jullie delen.

Volgens de gegevens van 3C heeft de smartphone met dubbel opvouwbaar scherm modelnummer SM-F9680 gekregen. De SM-F9680 heeft volgens de documentatie ondersteuning voor 5G-connectiviteit en maximaal 25W snelladen. Samsung levert de smartphone zonder oplader in de doos.

Geruchten over de komst van een Samsung-smartphone met dubbel vouwbaar scherm gaan al geruime tijd rond. Zo dook de smartphone begin dit jaar ook al op in de GSMA-database en zagen we in januari een illustratie van zo’n smartphone op het Samsung Galaxy Unpacked-evenement. Tot nu toe heeft alleen Huawei een dubbel vouwbare smartphone op de markt gebracht.

