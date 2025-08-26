Samsung Galaxy A54 en A53 Ontvangen Augustus-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar twee smartphones uit de Galaxy A-serie. Het gaat om de beveiligingsupdate van augustus voor de Galaxy A54 en de Galaxy A53.

Een hoop smartphones van Samsung hebben de beveiligingspatch van augustus 2025 al ontvangen, maar doorgaans rolt de update wat later uit naar de mid-range smartphones van de fabrikant. Zo staat de augustus-update nu klaar voor de Galaxy A54 en de Galaxy A53. Deze update zorgt ervoor dat de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date is en jij beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. De update kan ook verbeteringen voor de One UI-interface en camera-app bevatten.

De update voor beide smartphones is ongeveer 280MB groot en rolt in fasen uit. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A54 en Galaxy A53.

