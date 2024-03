Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Officieel Aangekondigd

Nadat de Galaxy Tab S6 Lite (2024) eerder deze week nog voorbijkwam in het geruchtencircuit, heeft Samsung de tablet nu officieel aangekondigd. De Galaxy Tab S6 Lite (2024) is een voordelige tablet met een 10,4-inch scherm die vanaf 28 maart verkrijgbaar is.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) is de opvolger van de Tab S6 Lite uit 2022 en beschikt over een 10,4-inch scherm met een 60Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Welke processor de tablet gebruikt heeft Samsung niet laten weten, maar de specs komen overeen met die van de Exynos 1280-chipset.

Verder beschikt de Galaxy Tab S6 Lite (2024) over 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 7040 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 5MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en S Pen-ondersteuning. De tablet draait op Android 14 en is 7mm dun.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) is verkrijgbaar met WiFi-only of met LTE-ondersteuning en consumenten krijgen de keuze uit de kleuren Oxford Gray, Chiffon Pink en Mint. Samsung laat weten dat de beschikbaarheid en timing per regio verschilt. Ook weten we nog niet voor welke prijs de tablet in de Benelux beschikbaar zal zijn.

