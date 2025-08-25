HMD Stopt Verkoop Smartphones In China

HMD lijkt zich terug te trekken uit de Chinese markt. De officiële JD.com store van het bedrijf is namelijk niet meer beschikbaar en toont een melding waarin staat dat de verkoop van smartphones in gestaakt.

In de JD.com winkel kon je voorheen smartphones als de Skyline, Fusion, Pulse+, Crest 5G en Aura² vinden, maar alles is nu offline gehaald. Ook de links op de officiële website van HMD, die doorlinken naar de JD.com winkel, zijn van de website gehaald. De Barbie Phone is de enige smartphone van HMD die nu nog in China te koop is. Andere verkopers op JD.com verkopen nog wel HMD- en Nokia- smartphones, maar naar verwachting zal dit naar verloop van tijd ook eindigen.

Wat precies de reden is voor dit besluit weten we niet. Het ziet er naar uit dat HMD zich terugtrekt uit de China markt, maar het is ook mogelijk dat HMD zijn producten via een ander bron wil aanbieden en dat de smartphones binnenkort dus weer verkrijgbaar zijn. Wij denken echter dat HMD zich volledig wil gaan richten op de Europese markt. De Chinese markt is een zeer lastige markt om door te breken, omdat Chinese merken zoals Huawei, Xiaomi en Oppo daar domineren.

via [nokiamob]