Oppo Find X6 Pro Met Enorm Grote Camera-module Gespot

Oppo werkt aan een nieuwe vlaggenschip-smartphone met de naam Find X6 Pro. De smartphone is nu gespot in het wild en het valt op dat de Find X6 Pro een enorm grote camera-module heeft.

De huidige Find X5 heeft een camera-module die geleidelijk overloopt in de behuizing, maar bij de Find X6 kiest Oppo voor een minder subtiel ontwerp. De Oppo Find X6 Pro krijgt volgens de geruchten namelijk een groot camera-eiland dat flink uitsteekt. Op gelekte foto’s die zijn gedeeld door Slashleaks zien we dat de smartphone schuin op tafel ligt doordat deze module zo ver uitsteekt.

De foto’s tonen naast de grote camera-module ook het scherm met afgeronde randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Bovenaan de smartphone vinden we een speaker en de aan- en uitknop zit aan de rechterkant. De Oppo Find X6 Pro lijkt te beschikken over een metalen frame.

Volgens de geruchten heeft de smartphone een 6,8-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor en een driedubbele rear-camera met een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Deze lenzen hebben een minimale resolutie van 50MP. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh.

We verwachten dat de officiële introductie van de Oppo Find X6 en de Find X6 Pro in maart zal plaatsvinden. De Find X5 Pro verscheen in maart 2022 op de markt voor een flinke adviesprijs van maar liefst 1299 euro.

via [androidplanet]