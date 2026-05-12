Deze Oudere Samsung-smartphones Krijgen Ook One UI 8.5-update

Nadat Samsung de One UI 8.5-update eerder al uitrolde naar de nieuwste smartphones van de fabrikant, is nu een lijst gedeeld van oudere modellen die ook One UI 8.5 ontvangen. De update rolt over een paar dagen uit.

Samsung is begonnen met de uitrol van de One UI 8.5-schil en we weten nu dat deze nieuwe versie ook zal worden uitgerold naar oudere Galaxy S- en voordeligere Galaxy A-modellen. De lijst met smartphones en tablets is gedeeld door de website NokiaPowerUser en Samsung zal de update de komende weken wereldwijd uitrollen. Wij hebben de volledige lijst met bijbehorende releasedatums hieronder toegevoegd.

Galaxy S-serie

Galaxy S24 (14-18 mei)

Galaxy S24+ (14-18 mei)

Galaxy S24 Ultra (14-18 mei)

Galaxy S24 FE (14-18 mei)

Galaxy S23 (21-28 mei)

Galaxy S23+ (21-28 mei)

Galaxy S23 Ultra (21-28 mei)

Galaxy S22 (21-28 mei)

Galaxy S22+ (21-28 mei)

Galaxy S22 Ultra (21-28 mei)

Galaxy Z-serie

Galaxy Z Fold 6 (14-18 mei)

Galaxy Z Flip 6 (14-18 mei)

Galaxy Z Fold SE (14-18 mei)

Galaxy A-serie

Galaxy A56 (21-28 mei)

Galaxy A36 (21-28 mei)

Tablets

Galaxy Tab S11 (18-21 mei)

Galaxy Tab S11+ (18-21 mei)

Galaxy Tab S11 Ultra (18-21 mei)

Galaxy Tab S10-serie (18-21 mei)

Updates rollen in fasen uit, waardoor de releasedatum per land een aantal dagen kan verschillen. Je kunt op je smartphone of tablet handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [androidplanet]