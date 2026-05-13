Sony Xperia 1 VIII Met Nieuw Design Officieel Aangekondigd

Sony heeft zojuist zijn nieuwste high-end smartphone aangekondigd. De Sony Xperia 1 VIII heeft een nieuw design gekregen en krijgt uiteraard weer een camera-upgrade.

Geruchten over de Sony Xperia 1 VIII doken de afgelopen weken en maanden regelmatig op, maar nu heeft de Japanse fabrikant alle details officieel bekendgemaakt. De Xperia 1 VIII heeft na vele jaren eindelijk een nieuw design gekregen. Sony noemt de nieuwe stijl “ORE-design“, wat gebaseerd is op natuurlijke materialen. De kleuren zijn geïnspireerd op ruwe edelstenen. De behuizing heeft extra textuur voor betere grip en de smartphone is verkrijgbaar in de kleuren ‘Graphite Black‘, ‘Iolite Silver‘, ‘Garnet Red‘ en ‘Native Gold‘.

De camera-module aan de achterzijde is nu vierkant in plaats van langwerpig. In deze module vinden we een nieuwe telelens met een grotere 1/1.56-inch sensor. Dit is ongeveer vier keer groter dan de sensor in de voorganger van de Xperia 1 VIII. Hierdoor kan de lens meer licht opvangen, wat resulteert in betere foto’s in donkere omgevingen en meer details wanneer je inzoomt. De telelens kan 2,7x optisch inzoomen en tot 5,8x digitaal zoomen. Naast de telelens vinden we achterop nog een hoofdlens en een groothoeklens. Deze 16 mm, 24 mm en 70 mm lenzen hebben allemaal een 48MP resolutie.

Nieuw is de AI Camera Assistent, die suggesties kan geven om je foto’s te verbeteren. Wanneer je de camera naar een object wijst zie je bijvoorbeeld suggesties om de kleurstijl te wijzigen of te kiezen voor een andere lens. Ook kan de smartphone suggereren om een bokeh-effect toe te passen.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Het 6,5-inch scherm heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en ltpo-ondersteuning. Aan de boven en onderzijde van het scherm vinden we nog steeds een dunne rand.

De Sony Xperia 1 VIII draait uit de doos op een vrij kale versie van Android 16 en ontvangt vier OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De smartphone is per direct te bestellen voor een adviesprijs van 1499 euro. Sony heeft ook een ‘1TB Native Gold’-versie met 1TB opslagruimte en 16GB werkgeheugen aangekondigd voor 1999 euro, maar deze uitvoering is niet in de Benelux uitgebracht.