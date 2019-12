OPPO Komt Begin 2020 Met High-end Find X2

OPPO heeft via een persbericht bekendgemaakt dat het bedrijf begin 2020 de Find X2 zal lanceren. De smartphone, die onder andere beschikt over een Snapdragon 865-processor, verschijnt ook in Nederland op de markt.

Harrison Chen, de CEO van OPPO Nederland schrijft dat het bedrijf zich opmaakt voor een opwindend jaar. OPPO zal 2020 beginnen met de lancering van een nieuwe high-end smartphone. Het gaat om de Find X2 die is uitgerust met de Snapdragon 865-processor, de nieuwste processor van Qualcomm, en een 5G-modem. De Find X2 is volgens OPPO ideaal voor mensen die graag op hun mobiel gamen of content kijken. We vermoeden daarom dat de smartphone een groot en duidelijk scherm krijgt.

Het scherm heeft waarschijnlijk minimale schermen en we vragen ons af of de Find X2 de eerste smartphone zal zijn met een in-display selfie-camera. Zodra we meer details ontvangen delen wij dit met jullie.