Oppo Introduceert Mid-range Smartphone Oppo A58

Oppo heeft in thuisland China een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. Het gaat om de Oppo A58, die een moderne uitstraling en een prima prijs/kwaliteit verhouding heeft.

Qua uiterlijk lijkt de Oppo A58 veel op de Oppo A17. Zo heeft de behuizing vlakke zijkanten en twee cirkelvormige camera-eilanden aan de achterkant. De smartphone beschikt over een 6,7-inch scherm met een 720p-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Dimensity 700-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Verder heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting en 5G-ondersteuning.

In China krijgt de Oppo A58 een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 234 euro. De smartphone draait uit de doos op Android 12 en is verkrijgbaar in de kleuren blauw, paars en zwart. Het is nog onduidelijk of de Oppo A58 ook naar Nederland komt, maar het gebeurt regelmatig dat Oppo-smartphones eerst in China worden aangekondigd en later ook in Europa worden uitgebracht.

via [androidplanet]