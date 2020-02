Gerucht: “Introductie Oppo Find X2 Op 6 Maart”

Het Mobile World Congress in Barcelona is afgelast, waardoor fabrikanten nieuwe persconferenties moeten inplannen om hun nieuwste smartphones te presenteren. Oppo zou zijn nieuwste smartphone volgens de geruchten over twee weken presenteren.

De website Playfuldroid schrijft dat Oppo op 6 maart de Oppo Find X2 zal introduceren. De opvolger van de Find X, die Oppo in 2018 introduceerde, zou tegelijk gepresenteerd worden met een smartwatch.

Specificaties van de Find X2 zijn eerder al uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865-processor, een 3400 mAh accu met VOOC Flash Charge-technologie, een 25MP selfie-camera en een 16MP + 20MP rear-camera. De Oppo Find X2 krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van richting de 1000 euro.

