Samsung Galaxy A71 Met 64MP Camera Aangekondigd

Samsung heeft deze week twee nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie aangekondigd. Zo schreven we eerder al over de Galaxy A51, maar over enkele weken verschijnt ook de Galaxy A71 op de markt. De smartphone heeft een groot scherm en een 64MP camera.

De Samsung Galaxy A71 is een mid-range smartphone en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4500 mAh accu. De 32MP selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm. Achterop vinden we een vierdubbele camera, bestaande uit een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Samsung Galaxy A71 krijgt in Vietnam een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 400 euro. In Nederland zal de adviesprijs waarschijnlijk ergens rond de 470 euro uitkomen. De smartphone verschijnt later deze maand op de markt in de kleuren Prism Crush Black, Silver, Blue en Pink.

via [AW]