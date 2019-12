“Renders Tonen Uiterlijk Google Pixel 4a”

Er zijn renders opgedoken waarop de opvolger van de Pixel 3a te zien is. De smartphone krijgt waarschijnlijk een enkele camera aan de achterkant en een uitsparing in het scherm voor de selfie-camera.

Google introduceerde vorig jaar de Pixel 3-serie en kwam in het tweede kwartaal van dit jaar met een goedkopere variant onder de naam Pixel 3a en Pixel 3a XL. Google zou nu werken aan de Pixel 4a-serie en volgens renders van tech-lekker OnLeaks deelt de smartphone veel designelementen met die van de Pixel 4.

De renders zijn gebaseerd op officiële CAD-renders. Op de achterkant van de Pixel 4a zien we in de linkerbovenhoek een vierkante cameramodule. Hierin is slechts één cameralens zichtbaar. Ook zien we achterop een vingerafdrukscanner. Deze is nodig omdat gezichtsherkenning ontbreekt.

Aan de voorkant zijn de schermranden een stuk dunner dan die van de Pixel 3a. In de linkerbovenhoek zit een kleine uitsparing voor de selfie-camera. Het scherm zou tussen de 5,7- en 5,8-inch groot zijn en de behuizing meet 144.2 x 69.5 x 8.2mm. Bovenop vinden we nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

OnLeaks is een doorgaans goedgeïnformeerde bron, maar omdat de lancering nog ver weg is raden we aan om de geruchten voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

via [AW]