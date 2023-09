“Budget-smartphone Samsung Galaxy A05s Te Zien Op Renders”

Ben je opzoek naar een zeer voordelige Samsung-smartphone, dan hebben wij goed nieuws. Samsung komt binnenkort namelijk met de Galaxy A05s, die waarschijnlijk voor zo’n 169 euro op de markt verschijnt. In het geruchtencircuit zijn alvast beelden en specificaties van de Galaxy A05s opgedoken.

Op de onderstaande renders is de opvolger van de Samsung Galaxy A04s te zien. Op de beelden zien we dat de Galaxy A05s een scherm heeft met een druppelnotch en aan de achterkant is uitgerust met een driedubbele rear-camera. De power- en volumeknoppen zitten aan de rechterkant. Vermoedelijk zit de vingerafdrukscanner verwerkt in deze power-knop. Als laatste zien we aan de onderkant een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A05s over een 90Hz LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Informatie over de andere camera’s hebben we nog niet. Ook is het nog onduidelijk of Samsung bij de Galaxy A05s net als bij de A04s weer kiest voor een zelfontwikkelde Exynos-chip.

Ook een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A04s verscheen op de markt voor 169 euro. We verwachten dat de prijs van de Galaxy A05s hier niet ver van af zal wijken.

via [androidplanet]