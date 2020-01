Motorola Werkt Aan Smartphone Met Stylus

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone. Deze smartphone is voorzien van een stylus, zo blijkt uit informatie van de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass.

Evan Blass heeft een render gedeeld waarop een Motorola-smartphone te zien is die met een stylus geleverd wordt. Hoe de smartphone heet weten er nog niet, maar in het geruchtencircuit gaat de naam “Motorola Edge+” rond.

Specificaties van de smartphone ontbreken nog, maar we zien wel dat de smartphone beschikt over een groot scherm met een uitsparing in de linkerbovenhoek voor de selfie-camera. Ook weten we nog niet wanneer Motorola de smartphone met stylus wil introduceren. Zodra we meer details ontvangen zullen wij dit met jullie delen.

via [droidapp]