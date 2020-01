Vine-oprichter Brengt Nieuwe Video-app Uit

Dom Hofmann, de oprichter van ‘Vine’ heeft een nieuwe video-app uitgebracht. De app ‘Byte’ heeft hetzelfde concept, waarbij gebruikers video’s kunnen uploaden die maximaal slechts 6 seconden lang zijn. De app is gratis te downloaden op Android en iOS.

Hofmann liet in 2017 al weten te werken aan een opvolger van Vine, die van 2013 tot 2015 erg populair was. Het idee om in zes seconden zo creatief mogelijk te zijn sloeg enorm aan. Twitter, die Vine in 2012 al overnam, besloot in 2016 echter te stoppen met de app.

Mensen die actief van Vine gebruik hebben gemaakt zijn waarschijnlijk blij om te horen dat de opvolger nu is te downloaden. De nieuwe versie heet Byte en de app is gratis te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. Je kunt je aanmelden met een Google-account of Apple-account.

