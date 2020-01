Samsung Galaxy Note 10 Lite Nu Verkrijgbaar

Samsung heeft een goedkopere versie van de Galaxy Note 10 uitgebracht. De Note 10 Lite ligt nu in Nederland in de winkels voor een adviesprijs van 599 euro. Mocht je de reguliere Galaxy Note 10 iets te duur vinden, dan is de Lite-uitvoering mogelijk een optie.

Begin deze maand introduceerde Samsung de Galaxy Note 10 Lite. De smartphone beschikt over een 6,7-inch Super AMOLED Infinity O-display met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een S Pen, een Exynos 9810-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.500 mAh-accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera bestaande uit een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens met 2X optische zoom. Ook is de Note 10 Lite voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Samsung Galaxy Note 10 Lite is nu verkrijgbaar in de kleuren Aura Glow en Aura Black voor 599 euro. Je kunt de smartphone bestellen bij Coolblue.

