Details High-end Motorola Edge+ Gelekt

Motorola is van plan om een nieuwe high-end smartphone te introduceren. Het gaat om de Motorola Edge+, die volgens de geruchten onder beschikt over een 6,67-inch 90Hz-scherm en een Snapdragon 865-processor.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Edge+ wil introduceren, maar details over de smartphone zijn nu opgedoken via een schrijver van XDA. Volgens de bron beschikt Motorola’s nieuwe vlaggenschip-smartphone over een 6,67-inch scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we de Snapdragon 865, de nieuwste high-end processor van Qualcomm, met 8GB tot misschien wel 12GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 5000 tot 5170 mAh.

Details over de camera hebben we nog niet. Ook weten we niet wanneer de Motorola Edge+ op de markt verschijnt en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt.

via [droidapp]