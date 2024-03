OnePlus Introduceert OnePlus Ace 3V Op 21 Maart

OnePlus zal op 21 maart in China een nieuwe smartphone introduceren. Het gaat om de OnePlus Ace 3V, de eerste smartphone die gebruikmaakt van een Snapdragon 7+ Gen 3-soc. OnePlus heeft alvast een aantal teasers gedeeld waarop de smartphone in twee kleuren te zien is.

In de bovenstaande teaser zien we de OnePlus Ace 3V in de kleuren grijs en paars. Het valt op dat het design van de camera-module afwijkt van de voorgaande OnePlus-smartphones. Inplaats van een ronde module heeft OnePlus gekozen voor een pijlvormige module. Ook is de alertslider aan de zijkant weer aanwezig.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Ace 3V onder andere over een 50MP hoofdcamera en een 5.500mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De OnePlus Ace 3V verschijnt waarschijnlijk alleen in China op de markt, maar het is goed mogelijk dat OnePlus de smartphone op een later tijdstip onder een andere naam in Europa uitbrengt. Waarschijnlijk onder de naam OnePlus Nord 4, aangezien de Ace 2V buiten China op de markt verscheen onder de naam Nord 3.

via [tweakers]