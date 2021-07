Renders En Specificaties Van Motorola Edge 20 Uitgelekt

Motorola heeft op 29 juli een aankondiging ingepland. Op deze dag krijgen we mogelijk de opvolger van de Motorola Edge te zien, die de naam Motorola Edge 20 meekrijgt. Specificaties en renders van deze vlaggenschip-smartphone zouden nu zijn uitgelekt.

In het geruchtencircuit is de Motorola Edge 20 al meerdere keren voorbijgekomen, maar heel veel details over de nieuwe vlaggenschip-smartphone hadden we nog niet. Daar is nu verandering in gekomen, want via de bekende tech-lekker OnLeaks zijn nu beelden en specificaties uitgelekt.

Volgens de bron komt Motorola met een reguliere Edge 20 en een Edge 20 Plus. De Edge 20 krijgt een Snapdragon 780-processor en de Edge 20 Plus krijgt een Snapdragon 870-processor. De Motorola Edge 20 beschikt verder over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een driedubbele camera met een 108MP, 16MP en 8MP lens. De behuizing meet 169,1 x 75,5 x 8,9 millimeter.

via [droidapp]